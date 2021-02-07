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تركيا وأذربيجان تستعدان لمناورات عسكرية شتوية

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تركيا وأذربيجان تستعدان لمناورات عسكرية شتوية تركيا وأذربيجان تستعدان لمناورات عسكرية شتوية

مصراوي Masrawy

03:00 م الأحد 07 فبراير 2021

أنقرة- (د ب أ):

أجرت عناصر من القوات التركية والأذربيجانية، الأحد، تدريبا للقفز الثابت، استعدادا للمناورات الشتوية بين جيشي البلدين.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية على صفحتها بموقع "تويتر"، وأرفقتها بمشاهد من التدريب.

يذكر أن الاستعدادات للمناورات الشتوية تجري في ولاية قارص شرقي تركيا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإنه من المنتظر أن تشارك في المناورات التي تجرى خلال الشهر الجاري عناصر من وحدات المدفعية والدبابات وفرق القناصة والقوات الخاصة وسلاح الجو.

وتهدف المناورات لرفع مستوى الجاهزية للتعاون والتنسيق في العمليات المشتركة، كما سيتم خلالها تجربة منظومات الأسلحة الجديدة التي دخلت الخدمة، أو التي ما زالت قيد التطوير من قبل الصناعات الدفاعية.

وكانت مصادر تركية ذكرت أن المناورات الشتوية مع الجانب الأذربيجاني ستكون من أضخم المناورات التي يجريها الجيش التركي في الآونة الأخيرة.

وتركيا حليف وثيق لأذربيجان وتدعمها في مواقفها، وخاصة فيما يتعلق بالنزاع مع أرمينيا بشأن منطقة ناغورني قره باغ.

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