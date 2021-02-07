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إداريا.. تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق و4 آخرين بقضية "أرض الجولف"

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إداريا.. تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق و4 آخرين بقضية "أرض الجولف" إداريا.. تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق و4 آخرين بقضية "أرض الجولف"

مصراوي Masrawy

03:21 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ، تأجيلًا إداريا.

تعود وقائع القضية إلى عام 2003 واستمرت حتى عام 2020 حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.

وبلغت قيمة المبالغ التي أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.

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