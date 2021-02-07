الشرقية.. معلم "بدنية" يطبّق الاصطفاف والنشيد الوطني بالتعلم عن بُعد

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بهدف زيادة حماس الطلاب وتفاعلهم في منصة "مدرستي"

‬قدّم معلم التربية البدنية بـ"تعليم الشرقية" الأستاذ خالد عبدالعزيز الضيف فكرة إبداعية لتطبيق الاصطفاف عن طريق منصة التعلم عن بُعد (مدرستي)، وذلك بتسخير موهبة الإنشاد في مادته التربية البدنية.

وقال المعلم "الضيف" لـ"سبق": كانت الفكرة عبارة عن نشيد تفاعلي للاصطفاف (المنزلي) يهدف لزيادة حماس الطلاب وتفاعلهم في بداية المنصة (مدرستي)؛ تزامناً مع الاصطفاف قبل بدء الحصص، ولتغيير نظرتهم التقليدية عن الاصطفاف الصباحي، حيث يبدأ نشيد (الطابور المنزلي) بالنشيد الوطني أولاً، ثم مجموعة من تمارين الاصطفاف تؤدى بطريقة تفاعلية شيقة.

وأضاف أنه يحتوي كذلك على مجموعة من القيم التربوية والوطنية التي يهدف لترسيخها عن طريق اللعب والمتعة، لافتاً إلى أن هذا العمل يعدّ الأول من نوعه في مجال التعلم عن بُعد.

يُذكر أن المعلم خالد الضيف أحد المعلمين المميزين في مدرسة الأمير فهد بن سلمان الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بشرق الدمام، وقد حصل على عدة جوائز وشهادات بمناسبة تميزه.