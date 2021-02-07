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"العبدالعالي" يعلن عودة "مؤتمر كورونا" بشكل متكرر خلال الأسبوع: منحنى الإصابات ارتفع إلى 300%

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"العبدالعالي" يعلن عودة "مؤتمر كورونا" بشكل متكرر خلال الأسبوع: منحنى الإصابات ارتفع إلى 300% "العبدالعالي" يعلن عودة "مؤتمر كورونا" بشكل متكرر خلال الأسبوع: منحنى الإصابات ارتفع إلى 300%
دراسات: أكثر من 80% من الإصابات ارتبطت بالمناسبات العائلية وحفلات الزواج وتجمعات المطاعم

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن عودة المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة بشكل متكرر خلال الأسبوع، مبيناً أن منحنى الإصابات بـ #كورونا ارتفع مؤخراً إلى 300%.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات في المملكة: رصدنا ارتفاعاً في عدد الإصابات بـ #كورونا ونأمل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والدراسات العالمية والمحلية كشفت أن أكثر من 80% من الإصابات ارتبطت بالمناسبات العائلية وحفلات الزواج وتجمعات المطاعم.

وقال "العبدالعالي": رصدنا ارتفاعاً في عدد الإصابات بـ #كورونا مؤخراً، والقضاء على الوباء يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونعيش حالياً في مرحلة ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا، ولدينا إجراءات متميزة لمواجهة فيروس كورونا المتحور.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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