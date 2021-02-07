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"سعود الطبية" تنجح في إنقاذ شاب تعرض لإصابة حرجة في حادث سير

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"سعود الطبية" تنجح في إنقاذ شاب تعرض لإصابة حرجة في حادث سير "سعود الطبية" تنجح في إنقاذ شاب تعرض لإصابة حرجة في حادث سير
تبين وجود قطع في القصبة الهوائية للرئة اليمنى مما استدعى تدخلًا عاجلًا

نجحت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق طبي متخصص في جراحة الصدر، في إنقاذ حياة شاب تعرض للإصابة برئته، إثر تعرضه لحادث سير.

وقالت المدينة، إن المريض يبلغ عمره 17 عامًا، ووصل بعد تحويله من أحد المستشفيات الطرفية وهو في وضع حرج، حيث

كان يعتمد على جهاز التنفس الصناعي وعلاماته الحيوية غير مستقرة.

وأضافت: بعد تقييم الحالة من الفريق الطبي المختص وعمل منظار للقصبات الهوائية، تبين وجود قطع في القصبة الهوائية للرئة اليمنى، مما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

وأشارت المدينة، إلى أن فريقًا طبيًا متخصصًا بقيادة استشاري جراحة الصدر، الدكتور أيمن يوسف، أجرى عملية شق الصدر الأيمن وإصلاح القطع وترميمه في عملية استغرقت قرابة ست ساعات.

ونوهت المدينة، بأن المريض تماثل إلى الشفاء وخرج من المدينة بعد قرابة مرور أسبوعين من إجراء العملية وهو بحالة

صحية جيدة وخضع للمتابعة في العيادات الخارجية لاحقًا.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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