وزير القوى العاملة يطمئن على سير العمل بـ 3 مصانع في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، مصنع افينا للصناعات الكهربائية، ومصنع بيراميدز لصناعة اطارات السيارات، ومصنع Duck لصناعة الأحذية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار جولة الوزير بمحافظة بورسعيد للتعرف على أحدث الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واطمأن علي أحوال العمال، وكيفية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها لمنع انتشار هذا الوباء.

واستمع الوزير - خلال جولته التي رافقه فيها محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، من مسؤولي المصانع الثلاث عن هذه المصانع الإجراءات الحازمة التي تقوم بها المصانع للوقاية (كوفيد-19)، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد.

واطمأن الوزير على العاملين بالمصانع، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا داخل المصنع، مشددا على ضرورة حماية العمال قبل دخول العمل والخروج منه وضرورة ضمان التباعد الاجتماعي فيما بينهم حماية لهم ولأسرهم والمجتمع بشكل عام.

كما اطمئن من العاملين والعاملات على أجورهم وأنها تتناسب مع الحد الأدنى للأجور وتتواءم مع ظروف المعيشة، مشيدا بالمصانع بجميع أقسامها وانضباطها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتوفير الرعاية اللازمة والحماية التامينية لعمالها، كما تفقد الوزير مراحل تصنيع المنتجات بدءً من تصنيع المادة الخام حتى الوصول للمنتج النهائي ومراحل تجربته وتغليفه.

وأكد سعفان خلال جولته أنه في كل زيارة يتم للمحافظة نجد فيها نوع من أنواع التغير في حجم المنشآت الصناعية والشركات، مما يؤكد قدرة مصر على المنافسة في العديد من الصناعات، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.

وأشاد الوزير بجودة المنتج الذي تقوم المصانع بإنتاجها وقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة بما يعطي الأمل حول تنوع الصناعات المصرية ويزيد من فرص التصدير ودفع الاقتصاد القومي.

واطمأن الوزير، على توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين بوسائل الحماية من مخاطر بيئة العمل، وارتداء العاملين للملابس الخاصة بطبيعة العمل، وتطبيق سبل السلامة والصحة المهنية داخل أرجاء المصانع حتى يتوفر للعمال مناخ عمل آمن يساعدهم على زيادة الإنتاج.

ودعا سعفان، أصحاب الأعمال، ملاك المصانع إلى وضع أهداف جديدة للصناعات وعدم التوقف عن بناء المصانع والفروع في جميع أرجاء الجمهورية للمشاركة في التنمية التي تشهدها مصر.

وأكد الوزير، أن العمالة الموجودة داخل المصانع من أبناء المحافظة بنسبة لا تقل عن ٩٠٪ من جملة العاملين، مؤكدا أن ذلك أمر إيجابي نبحث عنه في السنوات السابقة وحاليا، حتى ترسخ في عقول أبنائنا ثقافة العمل الجاد ذو القيمة، يورثونها لأبنائهم مستقبلا.

