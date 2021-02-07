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أحسنوا استقبال أصحاب المعاشات.. برلماني يطالب وزير الاتصالات بتحسين خدمات "البريد"

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أحسنوا استقبال أصحاب المعاشات.. برلماني يطالب وزير الاتصالات بتحسين خدمات "البريد" أحسنوا استقبال أصحاب المعاشات.. برلماني يطالب وزير الاتصالات بتحسين خدمات "البريد"

مصراوي Masrawy

02:44 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد الطوخي، عضو مجلس النواب، منتقدًا الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد إلى المواطنين، إنه يجب إعادة النظر في تلك الإشكالية التي تؤرق أصحاب المعاشات .

ووجه الطوخي حديثه إلى وزير الاتصالات الذي شارك في أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، قائلًا: "الناس أصحاب المعاشات بتقعد من صلاة الفجر حتى صلاة العصر في الحر والبرد.. ويرجعون بيوتهم ولم يقبضوا معاشاتهم".

وتابع النائب مخاطبًا الوزير: "طوَّرت البنية الأساسية في الوزارة ومكاتب البريد؛ ولكن المواطن المعني بالخدمة يعاني الوقوف في طوابير أمام المكاتب".

وأشار الطوخي إلى أن المواطن لا يعنيه تطوير المكاتب فقط؛ ولكنه يهمه في المقام الأول الحصول على خدمة متكاملة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في ما يتعلق بالمواطن وحُسن استقباله في مكاتب البريد .

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