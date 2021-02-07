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لتفادي الزحام.. وزير الاتصالات: تطبيق جديد يمكِّن المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد

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لتفادي الزحام.. وزير الاتصالات: تطبيق جديد يمكِّن المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لتفادي الزحام.. وزير الاتصالات: تطبيق جديد يمكِّن المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد

مصراوي Masrawy

02:43 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تمت إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول؛ لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادي الزحام.

وأضاف طلعت، خلال إدلائه ببيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه يتم أيضًا التعاون مع كل قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة 30 مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومي للعقارات.

وأكد وزير الاتصالات تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتَي العدل والداخلية، تم الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون في ٧٧ نيابة و٢٠٠ قسم ونقطة شرطة وفي المحاكم الابتدائية في سبع محافظات.

وأوضح طلعت أن المشروع يهدف إلى ميكنة المنظومة بدءًا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه؛ بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة الرقمية بكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.

ولفت وزير الاتصالات إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي في السجون بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه؛ حيث يتم العمل حاليًّا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة؛ حيث تم الانتهاء من ميكنة ٣٦١ مكتب توثيق وإتاحة ٩١ مكتب بريد؛ لتقديم خدمات التوثيق.

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