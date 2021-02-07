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من شهر لـ 3 سنوات.. 10 حالات لسحب الرخصة في تعديلات قانون المرور الجديد

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من شهر لـ 3 سنوات.. 10 حالات لسحب الرخصة في تعديلات قانون المرور الجديد من شهر لـ 3 سنوات.. 10 حالات لسحب الرخصة في تعديلات قانون المرور الجديد

مصراوي Masrawy

02:40 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، من مناقشته وإعداد تقرير بشأن تعديلات قانون المرور الجديد.

وتتراوح مدد سحب الرخصة حسب كل مخالفة تبدأ من أقل من شهر وتصل حتى 3 سنوات.

ونصت المادة (72 مكرر) على حالات سحب الرخصة والتي جاءت على النحو التالي:

1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة.

كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

5. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.

6. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

7. وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

8. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

9. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

10. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

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