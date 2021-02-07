إعادة فتح الطرق المغلقة بسبب السيول فتح وسط سيناء

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلن أسامة أحمد محمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، في بيان اليوم عن استمرار إزالة تراكمات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الأمطار الغزيرة.

وجرى تكليف إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس بتوجيه جميع معدات مواجهة السيول والأزمات والكوارث، ورفع حالة الطوارئ القصوى لدى الجهات المعنية وجاهزية المعدات والأفراد القائمين على التدخل السريع لرفع وشفط تجمعات وتراكمات مياه الأمطار وتغطية غرفة العمليات لمتابعة جميع القرى، والمرور لإزالة أية معوقات أو نحر بالطرق الرئيسية حفاظاً على أرواح المواطنين وتجنب التعرض لمخاطر السيول.

وطالب رئيس مركز ومدينة الحسنة المواطنين بضرورة توخي الحذر والحيطة الشديدين وعدم السير على الطرق المحيطة بتركمات المياه والسيول إلا بعد التأكد من سلامتها، كما حدد أرقام هواتف وخدمة "واتس آب" للابلاغ فورا في حالة وجود أية معوقات أو نحر في الطرق تعوق الحركة المرورية، وتوثيق سير السيول وتجمعات المياه أو أي تآكل ونحر على الطرق وإرساله إلى الجهات المعنية.

كما أعلن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم فتح الطرق التي تأثرت بالسيول لتيسير حركة المرور وسير السيارات عليها بعد إغلاقها بسبب السيول وجارى متابعتها، إلى جانب بيانات تحذير للمواطنين بالحذر من أماكن سقوط الأمطار أو وقوع سيول، وطلب الإبلاغ عنها والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الظروف الجوية، مع رفع حالة الطوارىء القصوى لدى الجهات المعنية بمتابعة الظروف الجوية.