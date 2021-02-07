4 جثث والناجي الوحيد يبحث عنهم.. حكاية "أسرة منزل الشواخين" المنهار في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

بينما تشير عقارب الساعة إلى السادسة من صباح اليوم الأحد، والسكون يعم حارة الشواخين بمدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، وإذ بصوت ارتطام تؤثر شدته على أبواب ونوافذ منازل المنطقة، ليهب المستيقظ ويستيقظ النائمُ فزعين ويخرج الجميع إلى الحارة ليطالعوا ما حدث.

الغُبار غطى سماء المنطقة، ولا يرى أحد من الأهالي من بجواره، وأصوات الصراخ والاستغاثات سيطرت على مسامع أهالي المنطقة، ليهدأ بعد دقائق قليلة الغُبار، ويكتشف الجميع أن منزل محمد منصور عبدالرحيم 45 عامًا عامل والمنزل المجاور له "غير مأهول بالسكان" انهارا وأصبحا كومة تراب خاصة أنهما مشيدين بالطوب اللبن والجريد والعروق.

في أقل من 30 دقيقة تجمع المئات من أهالي مدينة جرجا وحضرت قوات الحماية المدنية والإسعاف وضباط قسم الشرطة ومسئولو الوحدة المحلية، ليساعدوا في إنقاذ سكان المنزل.

الساعة 5.55 من صباح اليوم تلقت وحدة الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، وانتهت عمليات البحث عن ضحايا أو مصابين أسفل أنقاض المنزلين الساعة 10.30 صباحًا.

أخلت قوات الإنقاذ البري موقع الحادث من الأهالي المتجمعين للبحث عن سكان المنزل، وجرت الاستعانة بمناشير لقطع الجريد والعروق الخشبية المُشيد بها المنزلين المنهارين، ولودر وباك لودر، ليُجرى استخراج جثتي مالك المنزل وزوجته مستلقيان جنبًا إلى جنب على سرير غرفة النوم في مشهدٍ مهيب.

وبعدها بحوالي ساعة يُجرى استخراج ابنتي مالك المنزل "رشا" و "حبيبة" جثتين هامدتين من على سرير نومهما أيضًا، وبجوارهما شقيقهما "كريم" مصابًا باختناق مستلقيًا يتألم على سرير نومه في الحجرة ذاتها، وينادي على والديه وشقيقتيه علهما يجيبوا ندائه ويطمئن عليهم، ليكتشف بعد استخراجه مصابًا أن أسرته ماتت وتبقى هو وحيدًا.

البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز قسم شرطة جرجا بانهيار منزل مكون من طابقين ووجود متوفين ومصاب.

تبين من التحريات انهيار منزل مكون من طابقين "غير مأهول بالسكان" ما نتج عنه انهيار منزل مجاور له ملك "محمد منصور عبد الرحيم" ٤٥ عامًا عامل "مأهول بالسكان".

نتج عن الواقعة انهيار مالك المنزل المذكور وزوجته شيماء بدري محمد ٢٩ عامًا، وابنتيهما حبيبة محمد منصور ٨ أعوام، وشقيقتها "رشا" ١٣ عامًا، وإصابة شقيقهما "كريم" 18 عامًا بضيق في التنفس.

جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.