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ضبط شخصين بحوزتهما بندقية آلية ومخدرات في أسيوط

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ضبط شخصين بحوزتهما بندقية آلية ومخدرات في أسيوط ضبط شخصين بحوزتهما بندقية آلية ومخدرات في أسيوط

مصراوي Masrawy

02:30 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح)، بحوزته (بندقية آلية) وذلك عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص (سائق - مقيم بدائرة المركز) واصابته بطلق ناري لحدوث خلاف بينهما على أولوية المرور بالطريق.

كما ضبطت أجهزة أمن أسيوط، أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج)، بحوزته (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات)، بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والدراجة النارية بقصد التنقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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