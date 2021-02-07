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الداخلية: 31868 مخالفة للإجراءات الاحترازية من خلال أسبوع

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الداخلية: 31868 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع الداخلية: 31868 مخالفة للإجراءات الاحترازية من خلال أسبوع
قالت: سجلت الرياض العدد الأعلى بواقع بـ 8935 مخالفة تلتها منطقة مكة المكرمة

الداخلية: 31868 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كوفيد - 19 خلال الفترة من 18/ 6/ 1442هـ حتى 24/ 6/ 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ(5290)، والقصيم بـ(2488)، فالمدينة المنورة بـ(2146)، فالباحة بـ(1253)، وعسير بـ(1246)، والجوف بـ(1200)، وتبوك بـ(960) وحائل بـ(588)، والحدود الشمالية بـ(559)، ثم جازان بـ(339) ونجران بـ(287).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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