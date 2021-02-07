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في الطائف.. جولات مكثفة تنتهي بإغلاق  25 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

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في الطائف.. جولات مكثفة تنتهي بإغلاق  25 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الطائف.. جولات مكثفة تنتهي بإغلاق  25 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفذتها الأمانة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية لمنع انتشار الوباء

في الطائف.. جولات مكثفة تنتهي بإغلاق  25 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة الطائف خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أكثر من 25 نشاطًا تجاريًا مخالفًا لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع اتشار العدوى وفيروس كورونا كوفيد -19، وشملت الإغلاقات مطاعم ومحال تموينات ومخابز، وأنشطة تجارية مختلفة.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتبًا للخدمات البلدية على مدار اليوم، وتابعت الفرق الميدانية توفير الأنشطة التجارية لوسائل الوقاية اللازمة وتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي وملصقات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرار للزوار، وتقيد المطاعم بإغلاق الجلسات الداخلية واقتصارها على تقديم الأطعمة للطلبات الخارجية.

كما نفذت الفرق الميدانية حملات رقابية مشتركة مع الجهات المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات بالأسواق والمجمعات التجارية، وعملت الفرق الرقابية على رصد الملاحظات وتصحيحها بشكل فوري.أمانة الطائف الجولات الرقابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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