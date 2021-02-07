★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود الشوربجي:

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة الزمالك.

وطالب الطعن بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

اختصم الطعن كل من وزير الشباب والرياضة بصفته، والمدير التنفيذي للوزارة بصفته وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس المجلس القومي للرياضية.

وفي 29 نوفمبر الماضي، قررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي مع إحالة أي مخالفات يتم رصدها في تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة.

قرار الإيقاف جاء في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات؛ بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.

القرار أعقبه تقدم مجلس إدارة الزمالك السابق بطعن أمام محكمة القضاء الإدارية لوقف تنفيذ القرار وإلغاء تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، لكن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت اليوم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وذلك في الدعويين رقمي 13034 ، 14749لسنة 75ق المقامتين من هاني زاده، ومرتضى منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك.