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الداخلية توفد مأموريات لاستخراج بطاقات لـ "كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة"

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الداخلية توفد مأموريات لاستخراج بطاقات لـ "كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة" الداخلية توفد مأموريات لاستخراج بطاقات لـ "كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة"

مصراوي Masrawy

02:35 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

لبى قطاع الأحوال المدنية التماس 25 حالة إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية)، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم– المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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