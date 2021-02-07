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ضبط 9 تشكيلات عصابية لسرقة مواطنين في الإسكندرية

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ضبط 9 تشكيلات عصابية لسرقة مواطنين في الإسكندرية ضبط 9 تشكيلات عصابية لسرقة مواطنين في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:31 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب - سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال استهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية من التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وسيدتان) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، عن طريق قيام المتهمتين بإيهام المجني عليهم بأنهما تابعين لإحدى شركات تعقيم وتطهير المنازل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

كما نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط (ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (شاشات تليفزيون – أجهزة ريسيفر – أجهزة كهربائية متنوعة) من داخل دار للمسنين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، مستخدمين مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وتم ضبط المسروقات لدى عملائهم (عاطلان).

وضبطت مباحث الإسكندرية (ثلاثة أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب "المغافلة" متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن (3 توك توك – 2 تروسيكل) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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