"عقار كرموز".. النيابة الإدارية تأمر بندب مدير المكتب الفني بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود السعيد:

أمر المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بندب المستشار العاقل غريب، مدير مكتب فني بالإسكندرية للتحقيق الفوري في واقعة ميل مفاجئ بأحد العقارات في كرموز.

وذكرت النيابة الإدارية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن سيتم عرض الأوراق فور انتهاء التحقيقات.

جاء ذلك وفق بيان النيابة الإدارية في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة حيال ما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة، من حدوث ميل مفاجئ بأحد العقارات الكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية.

وأشارت النيابة إلى أنه تبين بناء العقار بدون ترخيص، وأخلى المسئولون العقار والعقارات المجاورة من السكان.