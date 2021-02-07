محافظ أسوان يشكل لجنة لمتابعة تطوير 400 نجع وقرية - صور

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أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة مشروعات التطوير الشامل لـ68 قرية و321 نجعًا وتجمعًا ريفيًا بمركزي كوم إمبو وإدفو، وذلك برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان لتضم نائب رئيس الوحدة السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، بجانب منسقي ومسئولي التخطيط والمتابعة والمشاركة والتوثيق.

كما قرر محافظ أسوان تشكيل وحدة لتخطيط ومتابعة المشروعات بمركزي كوم إمبو وإدفو، برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية منسقي ومسئولي التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية، وهو الذى يتوازى مع تشكيل لجنة التنمية المتكاملة بكل وحدة محلية للقرى المستهدف تطويرها برئاسة رئيس القرية ومسئولي التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية.

وجرى تشكيل لجنة تشاركية مجتمعية أيضاً بكل وحدة محلية لمركزى كوم إمبو وإدفو برئاسة رئيس الوحدة وعضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنطاق المركز ، علاوة على مدير إدارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والمرأة والقيادات الطبيعية.

قال اللواء أشرف عطية أن تشكيل اللجان التنفيذية وأيضاً التشاركية المجتمعية يستهدف رصد معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والعمل على توجيهها بما يصب في صالح المواطن الأسوانى من أجل تحسين مستوى معيشته.

مؤكداً على أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في هذه القرى التي يقطنها ثلثى سكان المحافظة من خلال مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى وطرق وهو الذى سيتواكب مع مشروعات رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتموينية والإجتماعية، فضلاً عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب .