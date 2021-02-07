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الشرقية.. ضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسواق المنطقة

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الشرقية.. ضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسواق المنطقة الشرقية.. ضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسواق المنطقة
خلال 979 جولة رقابية نفذها مراقبو الأمانة  للحد من انتشار هذا الوباء

الشرقية.. ضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسواق المنطقة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 979 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية المركزية، أسفرت عن إغلاق 35 منشأة مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وعدم تفعيل تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى ضبط 116 مخالفة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 112 بلاغاً تضمن وجود زحام داخل عدد من المنشآت التجارية والغذائية ومخالفتها للاشتراطات الصحية، وتقديم وجبات داخل المنشأة، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق إضافة إلى النظافة العامة للعاملين.

وأكدت الأمانة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت بهدف التأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بكافة البروتوكولات الوقائية وتطبيق "توكلنا"، لحماية المجتمع من انتشار .
ودعت الأمانة أفراد المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات الموحد، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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