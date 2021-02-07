بمناسبة عيدها الـ69.. الداخلية تفتتح عددا من المنشآت الشرطية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

افتتحت وزارة الداخلية عددا من المنشآت الشرطية بمختلف مديريات الأمن، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

جاء ذلك إنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة في المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور.

وتأسيساً على ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية و ارتيادها مدارج الجودة والإتقان.

وافتتح مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة مدير أمن الشرقية وقيادات المديرية (قسم إطفاء فاقوس – نقطة شرطة قهبونة بمركز شرطة الحسينية- ميدان التدريب بإدارة الحماية المدنية- تطوير النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن - مبنى قاعة المؤتمرات وكبار الزوار وصالة الألعاب الرياضية بإدارة قوات أمن الشرقية).

كما افتتح مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة مدير أمن دمياط وقيادات المديرية (أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة دمياط - أعمال التطوير والتجديد بقسم شرطة رأس البر - أعمال التطوير والتجديد بمركز شرطة دمياط – غرفة إدارة الأزمات بديوان مديرية أمن دمياط).

وفي الدقهلية قام مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة مدير أمن الدقهلية وقيادات المديرية بافتتاح (أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة المنصورة – نقطة شرطة منشأة عبدالرحمن التابعة لمركز شرطة دكرنس – وحدة إطفاء المنزلة بدائرة مركز شرطة المنزلة – إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الدقهلية).