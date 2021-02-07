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غدًا.. وزير الري يتفقد أعمال الحماية من أخطار السيول في جنوب سيناء

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غدًا.. وزير الري يتفقد أعمال الحماية من أخطار السيول في جنوب سيناء غدًا.. وزير الري يتفقد أعمال الحماية من أخطار السيول في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

02:16 م الأحد 07 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه من المقرر أن يقوم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بزيارة لمحافظة جنوب سيناء غدًا الإثنين، لمتابعة مراحل التنفيذ بالمرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول، والجاري تنفيذها بمدن الطور، رأس سدر، نويبع، طابا، أبوزنيمة، بتكلفة تتخطى 927 مليون جنيه.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم الأحد، أن إجمالي تكلفة مشروعات الحماية من أخطار السيول التي قامت وزارة الموارد المائية بتنفيذها بجنوب سيناء على المرحلتين الأولى والثانية بلغت مليار و 245 مليون جنيه.

وقال إن منظومة حماية المحافظة من أخطار السيول التي جرى تنفيذها نجحت على مدار الفترة السابقة في حماية المنشآت والطرق والأرواح، إضافة إلى تخزين كميات كبيرة من المياه داخل البحيرات الصناعية والسدود، وتقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهرباء والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.

وأشار عبد الرحمن إلى أن نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول تخطت 67% وتتضمن 17 قناة صناعية، و 51 حاجز توجيه، و 16 بحيرة و 17 قناة صناعية 16 حاجز ترابي و 5 سدود ركامية، و4 أحواض ترسيبية.

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