"بنتن": المملكة استقبلت نحو 100 ألف معتمر من الخارج بعد استئناف العمرة

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قال: السعودية من أوائل الدول التي تعاملت مع الجائحة واهتمت بالإنسان أولًا

قال وزير الحج الدكتور محمد بنتن: إن المملكة استقبلت نحو 100 ألف معتمر من الخارج بعد استئناف العمرة.

وأضاف وزير الحج والعمرة خلال مشاركته اليوم في ندوة "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا": كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي تعاملت مع الجائحة واهتمت بالإنسان أولًا".

وتابع: "عملت المملكة على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة للعمرة والحج بخطط وقائية وإجراءات احترازية للسماح بأداء العمرة بأعداد محدودة على عدة مراحل دقيقة".

وأضاف يقول: يشيد العالم أجمع بما تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما تم من توسعات تاريخية في الحرمين الشريفين؛ لتوفير سبل الراحة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام، فقد استضافت المملكة ما يقارب 600 ألف معتمر تواجدوا بداخلها عند إغلاق المطارات عالمياً وانتشار الجائحة، فحرصت على تأمين كل سبل الراحة لهم حتى عودتهم لبلادهم بأمان".

وقال بنتن : عملت المملكة على تنفيذ خطة استثنائية دقيقة لإقامة مناسك حج عام ١٤٤١هـ أعدتها وزارة الحج والعمرة بتنسيق وتكامل مع كافة الجهات المعنية فتميزت هذه الخطة بالدقة والاحترافية في التنفيذ ليصبح موسم حج العام الماضي محطًّا للأنظار حول العالم أجمع ".وزير الحج الدكتور محمد بنتن