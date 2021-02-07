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"فاتورة كبيرة و متنامية".. كم كلفت ادعاءات "" عن الانتخابات الخزينة الأمريكية؟

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"فاتورة كبيرة و متنامية".. كم كلفت ادعاءات "ترامب" عن الانتخابات الخزينة الأمريكية؟ "فاتورة كبيرة و متنامية".. كم كلفت ادعاءات "" عن الانتخابات الخزينة الأمريكية؟
تشمل نفقات التعزيزات الأمنية الرسوم القانونية

كلفت ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، عن الانتخابات الرئاسية الخزينة الأمريكية 510 ملايين دولار، بحسب رصد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لسجلات الإنفاق المحلي والفيدرالي، ونقلته عنها قناة "الشرق" اليوم (الأحد).

وذكرت "واشنطن بوست" أن هجوم "ترامب" وادعاءاته عن الانتخابات الرئاسية أدت إلى تضليل الملايين من الأمريكيين وتقويض الثقة بالنظام الانتخابي وإثارة أعمال شغب مميتة، وتركت

دافعي الضرائب الآن مع فاتورة كبيرة و متنامية.

وأضافت أن الوكالات الحكومية الأمريكية على جميع المستويات اضطرت إلى تخصيص أموال عامة للرد على الإجراءات التي اتخذها "ترامب" وأنصاره.

وبينت الصحيفة أن النفقات تشمل الرسوم القانونية لعشرات الدعاوى حول المخالفات الانتخابية وإعادة فرز الأصوات، والتعزيزات الأمنية رداً على التهديدات بالقتل ضد موظفي الاقتراع، فضلاً عن الإصلاحات المكلفة بعد هجوم أنصار "ترامب" على مبنى الكابيتول، في محاولة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات.الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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