صور.. سكرتير عام أسوان يفتتح فعاليات تدريب العاملين في إدارة المخلفات الصلبة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء حازم عزت سكرتير عام محافظة أسوان، اليوم الأحد، فعاليات التدريب العملي للعاملين بمجال إدارة المخلفات الصلبة، والذى ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، وبمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.

وقال اللواء حازم عزت إن التدريب العملي، يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الرباعي المشترك بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي، بجانب الهيئة العربية للتصنيع من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمختلف المحافظات.

مؤكداً على أهمية هذا التدريب العملي ودوره للمساهمة فى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ما يساهم فى تحسين البيئة المحيطة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار اللواء حازم عزت إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتذليل العقبات وإنجاح فعاليات هذا التدريب واستثمار نتائجه العملية فى رفع كفاءة وقدرات المتدربين واستغلالها لدعم الجهود المبذولة لتطوير وتنمية البيئة بمختلف مجالاتها وخاصة رفع مستوى النظافة العامة والتخلص الآمن من القمامة بمختلف المراكز والمدن لإستعادة الوجه الحضارى لأسوان أحد أهم المحافظات السياحية وعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الأفريقي. وطالب السكرتير العام جميع المتدربين بضرورة التركيز والإستفادة القصوى من الخبرات العلمية والمحتوى التدريبي المقدم والذى يتضمن مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية حول عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بأسس تصميم وإدارة وتشغيل المدافن الصحية، بالإضافة إلى التوعية بمتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءاً من عمليات الجمع والنقل وحتى التخلص الآمن منها، وكذا الموضوعات المتخصصة والتى تساهم فى فتح آفاق جديدة أمام العاملين من أجل دفع العمل والإرتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بشكل متكامل.