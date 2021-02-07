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منطقة الأقصر الأزهرية تبدأ خطوات التحول الرقمي

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منطقة الأقصر الأزهرية تبدأ خطوات التحول الرقمي منطقة الأقصر الأزهرية تبدأ خطوات التحول الرقمي

مصراوي Masrawy

01:44 م الأحد 07 فبراير 2021

الأقصر – محمد محروس:

عقدت منطقة الأقصر الأزهرية اجتماعاً برواد التحول الرقمي بمعاهد المنطقة، اليوم الأحد، لتوضيح قواعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية في الفترة من 3 الي 24 فبراير تحت إشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

ناقش أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمد بكري مدير إدارة الامتحانات، ومحمد شعبان مدير إدارة المعلومات، مع الرواد مراحل التقدم للاستمارة الإلكترونية بدءًا من طباعة كشوف كلمات المرور لجميع الطلاب وتجميع كشوف معاهد كل إدارة تعليمية على حده وتسلم مسئول وحدة المعلومات بكل إدارة ظرف مغلق يشمل كشوف جميع المعاهد التابعة لإدارته ليقوم بتوزيعها على رواد التحول الرقمي بالمعاهد التابعة لذات الإدارة.

يتولى مسئول التحول الرقمي بالمعهد مهمة التواصل مع الطلاب وإعطائهم ( اسم مستخدم ، وكلمة مرور ورابط الاستمارة الخاصة به وإعلامه بكيفية الدخول على الاستمارة الإلكترونية على الانترنت لتسجيل ومراجعة بياناته وحفظها وكيفية طباعة الاستمارة بعد التأكد من أن بيانات الطالب صحيحة على برنامج شئون الطلاب، وتوقيع الطالب على استلام ( اسم مستخدم وكلمة مرور ) خاصة به وتسليم الكشوف المسئول شئون الطلاب بالمعهد للاحتفاظ بها والرجوع لها عند اللزوم.

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