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لاحتواء كورونا.. أبوظبي تُغلق دور السينما وتمنع الحفلات والتجمعات

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لاحتواء كورونا.. أبوظبي تُغلق دور السينما وتمنع الحفلات والتجمعات لاحتواء كورونا.. أبوظبي تُغلق دور السينما وتمنع الحفلات والتجمعات

مصراوي Masrawy

01:54 م الأحد 07 فبراير 2021

أبوظبي-(د ب أ):

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في الإمارة ابتداء من اليوم الأحد، تعزيزا للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه على موقع تويتر أن اللجنة اعتمدت تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بنسبة 40%، والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 60%، وسعة مركبة الأجرة بنسبة 45% وسعة حافلة النقل بنسبة 75%.

كما اعتمدت اللجنة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص، فلا تتجاوز عشرة أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخصا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.

وأوصت اللجنة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.

وقررت حكومة العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس حضور 30% من الموظفين بالجهات الحكومية وشبه الحكومية اعتبارا من اليوم، بينما يؤدي باقي الموظفين العمل عن بعد.

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مصراوي Masrawy

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