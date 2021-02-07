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إيران تنفي علمها بشحنة نفط تسعى الولايات المتحدة لمصادرتها

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إيران تنفي علمها بشحنة نفط تسعى الولايات المتحدة لمصادرتها إيران تنفي علمها بشحنة نفط تسعى الولايات المتحدة لمصادرتها

مصراوي Masrawy

01:53 م الأحد 07 فبراير 2021

طهران- (د ب أ):

نفت إيران علمها بشحنة نفط تسعى الولايات المتحدة لمصادرتها بزعم قيام إيران بتصديرها بصورة سرية بالانتهاك للعقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني نيا القول لصحفيين في طهران اليوم الأحد، ردا على سؤال بشأن شحنة المليوني برميل من النفط الخام الموجودة على متن الناقلة "أكيلياس" المملوكة لليونان: "لا أعرف عنها شيئا".

وأقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية أمام محكمة جزئية في الولايات المتحدة قالت فيها إن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس شحنا النفط للخارج وقاما بإخفاء مصدره للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وكانت الوزارة أمرت السفينة بالإبحار إلى الولايات المتحدة قبل تولي جو بايدن الرئاسة خلفا لدونالد الشهر الماضي.

ولفتت بلومبرج إلى أن القضية يمكن أن تُعقّد محاولات إدارة بايدن لإعادة الانخراط مع طهران، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لإيران عام 2018 وخنق البلاد بالعقوبات.

ووفقا لشركات تتبع السفن، فقد زادت إيران من صادراتها النفطية في الأشهر الماضية، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات مطلع عام 2018.

وقال زماني نيا إن الأسواق العالمية ستكون قادرة على استيعاب المزيد من إمدادات النفط الإيرانية.

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مصراوي Masrawy

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