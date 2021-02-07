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تأجيل محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون" لـ 14 مارس

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تأجيل محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون" لـ 14 مارس تأجيل محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون" لـ 14 مارس

مصراوي Masrawy

01:55 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهماهم بالانضمام لخلية إرهابية في القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى"، لجلسة 14 مارس؛ للمرافعة.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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