ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم السفر والعمل بالخارج

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مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة الغربية) وآخر بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.