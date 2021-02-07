أخبار عاجلة

وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها -
"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية -
وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي -
"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه -
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة -
17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة -
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً -
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال24 ساعة.. الإمارات تسجل 3093 إصابة جديدة بكورونا

Print
خلال24 ساعة.. الإمارات تسجل 3093 إصابة جديدة بكورونا خلال24 ساعة.. الإمارات تسجل 3093 إصابة جديدة بكورونا
قالت: بلغ عدد الوفيات في الدولة 921 حالة.. و305,759 تعافٍ

خلال24 ساعة.. الإمارات تسجل 3093 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3093 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 326,495 حالة.
‌‌‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 921 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 4,678 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 305,759 حالة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تسجل 403 إصابات جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تسجل 403 إصابات جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند تسجل 9309 إصابات جديدة و87 وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل 9309 إصابات جديدة و87 وفاة بفيروس كورونا

شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا

شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية