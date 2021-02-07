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رقم قومي لكل عقار.. وزير الاتصالات لـ"النواب": لن تكون هناك مشكلات في عناوين العقارات

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رقم قومي لكل عقار.. وزير الاتصالات لـ"النواب": لن تكون هناك مشكلات في عناوين العقارات رقم قومي لكل عقار.. وزير الاتصالات لـ"النواب": لن تكون هناك مشكلات في عناوين العقارات

مصراوي Masrawy

02:02 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن كل عقار بمصر سيكون له رقم قومي متفرد به؛ مثل الرقم القومي للمواطنين، حيث يتم التعامل به مع كل الجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال إدلاء وزير الاتصالات ببيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأضاف طلعت أنه باكتمال تلك المنظومة، لن تكون هناك أية مشكلات في عناوين العقارات وتكرارها مثل ما يحدث حاليًّا.

كان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن منصة الرقمية التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي، يشترك فيها أكثر من مليون مواطن، وتقدم لهم أكثر من 45 خدمة؛منها خدمات المرور، حيث يستطيع المواطن تجديد الرخصة واستخراج بدل الفاقد للمركبات عبر المنصة، فضلًا عن خدمات ذات الأهمية للمستحقين للبطاقة التموينية، وخدمات الشهر العقاري.

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