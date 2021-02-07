أخبار عاجلة

وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها -
"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية -
وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي -
"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه -
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة -
17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة -
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً -
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية العراق يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

Print
وزير خارجية العراق يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب وزير خارجية العراق يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

مصراوي Masrawy

02:01 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، قادما من بغداد ، لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، الذي دعت له المملكة الأردنية الهاشمية ومصر، وينعقد غدا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصَحّاف، وفقاً لبيان للوزارة، إن الاجتماع الطارئ يناقش التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية.

وأضاف الصحاف، في بيانه أنه من المُؤمل أن يخرج الاجتماع بموقف عربي مُوحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، ولفت المتحدث، إلى أن الوزير سيلتقي، على هامش الاجتماع، كبار المسؤولين في ، وسيبحث أيضاً آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركين في الاجتماع.

وأشار المتحدث باسم الخارجية العراقية، إلى أن الوزير سيعقد اجتماعاً مع وزيري خارجية مصر والأردن؛ في إطار العمل الثلاثي المشترك للتباحث حول ما وصل إليه العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، وكذلك من أجل تهيئة جدول الاعمال لاجتماع القمة الثلاثية لزعماء هذه الدول، المزمع انعقاده خلال الفترة القادمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية