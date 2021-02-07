أخبار عاجلة

وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها -
"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية -
وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي -
"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه -
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة -
17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة -
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً -
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بمعدل 16% خلال 2021.. طلعت لـ"النواب": قطاع الاتصالات الأعلى نموًّا في الدولة

Print
بمعدل 16% خلال 2021.. طلعت لـ"النواب": قطاع الاتصالات الأعلى نموًّا في الدولة بمعدل 16% خلال 2021.. طلعت لـ"النواب": قطاع الاتصالات الأعلى نموًّا في الدولة

مصراوي Masrawy

02:01 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًّا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالي الحالي.

وأشار طلعت، خلال إدلائه ببيان وزارته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الحد، إلى تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه في 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه في 2018/2019، ثم 107.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% إلى 4%، لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار، لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموًّا متزايدًا من 233 ألف عامل ثم 256 ألف عامل، وصولًا إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية