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وزير خارجية لبنان يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

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وزير خارجية لبنان يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب وزير خارجية لبنان يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

مصراوي Masrawy

01:56 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، شربل وهبة، وزير الخارجية اللبناني، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي ينعقد غدا الاثنين على مستوى وزراء الخارجية، لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة، التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وزير الخارجية اللبناني وصل على طائرة خاصة، وتم استقباله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وإنهاء إجراءات وصوله.

وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم - أن الوزير وهبه سيلتقي بعد وصوله للقاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للوقوف على التحضيرات الخاصة بانعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وعلى ضمان نجاح أعمالها.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية اللبناني سيؤكد أهمية الخروج بموقف عربي موحد، يسلط الضوء على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية، التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002 والقائمة على مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والتأكيد على أن أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، يجب أن يقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وإعادة التأكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الخارجية اللبنانية أن الوزير شربل وهبة سيعقد اجتماعا مع سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، لبحث أهم الموضوعات المشتركة التي تعني البلدين، وتلمس سبل الدعم والمساعدات التي يمكن لمصر أن توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها.​

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