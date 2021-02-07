مجلس الوزراء ينفي تداول إنفوجراف لطرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من انفوجرافيك، يستغل اللوجو الخاص بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية".

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم، أنه لا صحة لتلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لإصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً ينفي طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"، وأن الإنفوجرافيك المتداول مزيف، وغير تابع للمركز نهائياً، وأن أي إنفوجراف يصدره المركز الإعلامي يتم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبر الرابط التالي "https://www.facebook.com/EgyptianCabinet"، مُشيراً إلى أنه تم بالفعل طرح ١٥ مليون قطعة عملة معدنية "الفكة" من قبل "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديراً لدورهم البطولي في إنقاذ حياة آلاف المواطنين، مُحذراً من استغلال اسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أو صفته الرسمية في نشر أي أخبار أو معلومات، مُشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك الإنفوجراف المزيف.​