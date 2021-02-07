أطلق عليه النار وهرب.. تفاصيل ضبط المتهم بقتل "شاب الإيمان" بالسويس

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مصراوي Masrawy

السويس _ حسام الدين أحمد

ضبطت مباحث قسم الأربعين في السويس المتهم بقتل شاب إثر مشاجرة بينهما، وأحيل المتهم للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.

كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم الأربعين يفيد مصرع " ع. ع" 37 عامًا بعد إصابته بطلق ناري في الرأس وذلك بمنطقة الإيمان بدائرة القسم.

وشكل اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث قاده العميد وليد الشرقاوى وتوصلت التحريات التي أجراها الرائد أحمد عبيد رئيس مباحث الأربعين أن وراء جريمة القتل المتهم "م. ص" 36 عام إذ تشاجر مع المجنى عليه إثر خلافات بينهما واستخدم سلاحًا ناريا أصاب به القتيل في رأسه، وفر هاربا.

كما أكدت التحريات أن المتهم مختبئ في محافظة القاهرة، فأعد اللواء رشاد مأمورية أمنية توجهت للعاصمة ضمت النقيب أحمد عز العرب والملازم أول أحمد أسامة معاونا المباحث واعدوا كمينًا للمتهم وتمكنوا من ضبطه.