صور.. وزير القوى العاملة يتفقد المنطقة الصناعية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عدد من مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وتابع الوزير سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المصانع للحد من انتشار فيروس كورونا، مستمعًا لشرح تفصيلي عن كيفية سير العمل بخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع وحجم الإنتاج.

وحرص وزير القوى العاملة على سؤال العاملين عن مدى رضاهم عن العمل بالمصنع وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا على دعمه للكيانات الصناعية التي تساهم في رفع اسم مصر عاليا، وتوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.