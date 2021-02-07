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بينها مخالفات وقرارات.. 12 معلومة عن عقار كوم الشقافة المائل بالإسكندرية - صور

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بينها مخالفات وقرارات.. 12 معلومة عن عقار كوم الشقافة المائل بالإسكندرية - صور بينها مخالفات وقرارات.. 12 معلومة عن عقار كوم الشقافة المائل بالإسكندرية - صور

مصراوي Masrawy

01:32 م الأحد 07 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأ حي غرب الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، أعمال هدم عقار كوم الشقافة المائل، وذلك تنفيذا لقرار لجنة لمنشآت الآيلة للسقوط، حفاظا على سلامة المواطنين.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن العقار الذي شغل الشارع السكندري:

- العقار والذي حمل رقم 36 حارة أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة مكون من أرضي و9 طوابق علوية.

- يقع العقار المائل على مساحة 65 مترا فقط، وارتفاعه 30 مترا.

- جرى بناء العقار بارتفاع 7 طوابق عام 2009.

- في عام 2011 أجرى مالك العقار تعلية بمقدار طابقين له.

- العقار بالكامل غير مرخص، وصادر له 9 قرارات إزالة حتى سطح الأرض من حي غرب لم تنفذ.

- عرقل شغل 8 أسر لطوابق العقار تنفيذ قرارات الإزالة الصادر له.

- حدث ميل مفاجئ للعقار، أمس، بمقدار 50 سم.

- ووفقا للسكان، حدث الميل بسبب أعمال هدم بعقار مجاور وكسر بماسورة مياه.

- أخلي العقار بالكامل من السكان والمنقولات.

- أجلت المحافظة سكان 5 عقارات مجاورة بمحيط العقار المائل، بمقدار 30 مترا في كل اتجاه.

- صدر قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة العقار المائل بالكامل حتى سطح الأرض، لخطورته الداهمة.

- نقلت المحافظة سكان العقار المائل والعقارات المجاورة له إلى 3 مدارس كإيواء مؤقت.

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