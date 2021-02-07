تزايد الإقبال على انتخابات المحامين في محافظة الفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحى:

شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، إقبالا شديدًا وذلك لاختيار النقيب، و7 أعضاء.

ترشح على منصب النقيب كل من محمود الهوارى، نقيب المحامين الأسبق، حازم طه عبد العليم أمين عام النقابة، هشام محمد الدوح، وكيل النقابة، وعلى رمضان، وعويس عبد السلام، الصايم جلال الدين، على منصب النقيب.

كما يخوض الأنتخابات 19 مرشحا على مقعد العضوية فوق السن، و7 محامين على موقع الشباب، وكشف يوسف بكرى عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالمحافظة، أن هناك إقبالا ملحوظا من السيدات اللاتى يمارسن مهنة المحاماة ولهن حق التصويت.

مضيفًا أن هناك تزاحم داخل مبنى النقابة مما دفع المحامين إلى الأنتظار بالشارع المواجه لمبنى النقابة وذلك للإدلاء من يمثلهم على مستوى النقيب والأعضاء.

قال هشام الدش نقيب المحامين بالمحافظة، وقال أن الانتخابات تجرى تحت أشراف قضائى كامل، وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالمحافظة الذين لهم حق الانتخاب بلغ 4 آلاف 320 محاميًا بعد تنقية الجداول من غير الممارسين.