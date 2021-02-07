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بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية.. طلعت لــ"النواب": الرابع إفريقيًّا في خدمات الإنترنت

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بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية.. طلعت لــ"النواب": مصر الرابع إفريقيًّا في خدمات الإنترنت بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية.. طلعت لــ"النواب": الرابع إفريقيًّا في خدمات الإنترنت

مصراوي Masrawy

01:27 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ترتيب في سرعة الإنترنت الأرضي في إفريقيا تقدم من المركز 40 بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019، إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2020.

وأضاف طلعت، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان لإلقاء بيان وزارته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه.

وأكد وزير الاتصالات أنه تم إنفاق استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت خلال العامين الماضيين، و5.5 مليار جنيه للعام الحالي.

وكشف طلعت عن الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية من إجمالي 32500 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية، مستهدف ربطها خلال 24 شهرًا باستثمارات 6 مليارات جنيه.

وأعلن وزير الاتصالات بدء تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة في مليون منزل بـ51 مركزًا.

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