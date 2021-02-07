اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين: العملية الانتخابية منتظمة

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أن العملية الانتخابية للمرحلة الأولى المنعقدة اليوم الأحد، تسير في انتظام تام.

وتعقد المرحلة الأولى للانتخابات بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة - جنوب الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - شمال أسيوط - جنوب أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء، بإجمالي 170 لجنة فرعية.

وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

يشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 14 فبراير الحالي.​