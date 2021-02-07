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نقل 618 أسرة.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة بني هلال بمصر القديمة

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نقل 618 أسرة.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة بني هلال بمصر القديمة نقل 618 أسرة.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة بني هلال بمصر القديمة

مصراوي Masrawy

01:23 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجرى العيون بشارع حسن الأنور بحي القديمة وتضم 164 عقارا بإجمالي 618 أسرة.

وأكد المحافظ، على أن الإزالة تتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم وفي إطار تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بسور مجرى العيون.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، على أنه يتم تسكين الأسر المستحقة بمشروع الأسمرات في وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بجميع الخدمات اللازمة.

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