أخبار عاجلة

وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً -
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار أبها -
"آبل" تكشف عن رقم قياسي حقّقته ساعاتها الذكية -
وفاة كاتم أسرار "ابن لادن" وحارسه الشخصي -
"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه -
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة -
17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة -
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً -
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صحيفة أمريكية: محامي طلب تعليق مساءلته بسبب طقس يهودي

Print
صحيفة أمريكية: محامي ترامب طلب تعليق مساءلته بسبب طقس يهودي صحيفة أمريكية: محامي طلب تعليق مساءلته بسبب طقس يهودي

مصراوي Masrawy

01:28 م الأحد 07 فبراير 2021

وكالات:

يُحتمل أن يُعلق المشرعون الأمريكيون عملية مساءلة الرئيس السابق دونالد مساء يوم 12 فبراير، بسبب مصادفة ذلك اليوم لطقس يهودي، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب الصحيفة، قد يواجه الديمقراطيون والجمهوريون الحريصون على إنهاء محاكمة ترامب في غضون أسبوع، عقبة جديدة أمامهم، ألا وهي يوم الشبات (طقس يهودي في يوم السبت يخصص للراحة والعبادة)، الوصية التوراتية بالحفاظ على يوم السبت اليهودي.

وذكرت الصحيفة أن أحد محامي الدفاع الرئيسيين عن ترامب، أبلغ قادة مجلس الشيوخ بأنه يهودي ملتزم بصرامة بالوصية بعدم العمل يوم السبت، وبالتالي لن يكون قادرا على المشاركة في أي إجراء يصادف بعد غروب الشمس يوميّ الجمعة أو السبت.

وفي رسالة قالت "نيويورك تايمز" إنها حصلت عليها، طلب المحامي ديفيد شوين تعليق المحاكمة يوم السبت، إذا لم تنته بحلول الساعة 5:24 من مساء يوم الجمعة، وإنه لن يستطع المشاركة فيها حتى يوم الأحد.

وقال المحامي شوين في الرسالة: "أعتذر عن الإزعاج الذي طلبته من عدم القيام بإجراءات العزل خلال يوم السبت اليهودي.. الممارسات والمحظورات إلزامية بالنسبة لي، .. وبكل احترام، ليس لدي خيار سوى تقديم هذا الطلب".

وأرسلت الرسالة إلى السيناتورات الديمقراطي عن نيويورك وزيعم الأغلبية تشاك شومر، والجمهوري عن كنتاكي وزعيم الأقلية ميتش مكونيل، والديمقراطي عن فيرمونت الذي يترأس المحاكمة كرئيس مؤقت باتريك ج. ليهي.

ورد المتحدث باسم السيناتور شومر، جاستن جودمان، على الرسالة: "نحترم الطلب وبالطبع سنلبيه". وأضاف أن "المشاورات مع الذين يعنيهم الأمر، بشأن هيكل العملية جارية"، حسبما ذكرت الصحيفة. ولم يتضح كيف سينفذ طلب محامي ترامب بالضبط.

وبدأت إجراءات مساءلة ترامب إثر التصريحات التي أدلى بها في 6 يناير، في ذلك اليوم اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق مبنى الكونجرس، في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد، والتي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

واتُهم ترامب بموجب مادة التحريض على التمرد. وستبدأ عملية المساءلة نفسها في الغرفة العليا بالكونجرس. وخلال المساءلة، سيعمل أعضاء مجلس النواب كمدعين عامين وأعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم هيئة محلفين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية