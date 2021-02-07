★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

يُحتمل أن يُعلق المشرعون الأمريكيون عملية مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب مساء يوم 12 فبراير، بسبب مصادفة ذلك اليوم لطقس يهودي، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب الصحيفة، قد يواجه الديمقراطيون والجمهوريون الحريصون على إنهاء محاكمة ترامب في غضون أسبوع، عقبة جديدة أمامهم، ألا وهي يوم الشبات (طقس يهودي في يوم السبت يخصص للراحة والعبادة)، الوصية التوراتية بالحفاظ على يوم السبت اليهودي.

وذكرت الصحيفة أن أحد محامي الدفاع الرئيسيين عن ترامب، أبلغ قادة مجلس الشيوخ بأنه يهودي ملتزم بصرامة بالوصية بعدم العمل يوم السبت، وبالتالي لن يكون قادرا على المشاركة في أي إجراء يصادف بعد غروب الشمس يوميّ الجمعة أو السبت.

وفي رسالة قالت "نيويورك تايمز" إنها حصلت عليها، طلب المحامي ديفيد شوين تعليق المحاكمة يوم السبت، إذا لم تنته بحلول الساعة 5:24 من مساء يوم الجمعة، وإنه لن يستطع المشاركة فيها حتى يوم الأحد.

وقال المحامي شوين في الرسالة: "أعتذر عن الإزعاج الذي طلبته من عدم القيام بإجراءات العزل خلال يوم السبت اليهودي.. الممارسات والمحظورات إلزامية بالنسبة لي، .. وبكل احترام، ليس لدي خيار سوى تقديم هذا الطلب".

وأرسلت الرسالة إلى السيناتورات الديمقراطي عن نيويورك وزيعم الأغلبية تشاك شومر، والجمهوري عن كنتاكي وزعيم الأقلية ميتش مكونيل، والديمقراطي عن فيرمونت الذي يترأس المحاكمة كرئيس مؤقت باتريك ج. ليهي.

ورد المتحدث باسم السيناتور شومر، جاستن جودمان، على الرسالة: "نحترم الطلب وبالطبع سنلبيه". وأضاف أن "المشاورات مع الذين يعنيهم الأمر، بشأن هيكل العملية جارية"، حسبما ذكرت الصحيفة. ولم يتضح كيف سينفذ طلب محامي ترامب بالضبط.

وبدأت إجراءات مساءلة ترامب إثر التصريحات التي أدلى بها في 6 يناير، في ذلك اليوم اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق مبنى الكونجرس، في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد، والتي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

واتُهم ترامب بموجب مادة التحريض على التمرد. وستبدأ عملية المساءلة نفسها في الغرفة العليا بالكونجرس. وخلال المساءلة، سيعمل أعضاء مجلس النواب كمدعين عامين وأعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم هيئة محلفين.