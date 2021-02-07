بدعوى توظيفها.. ضبط شخص استولى على مليون جنيه من 7 مواطنين بالغربية

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مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من 7 مواطنين على (أكثر من مليون جنيه) بدعوى توظيفها في مجال إنتاج وتجارة المنظفات وأدوات التجميل، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

كما ضبطت مباحث الأموال العامة بالغربية (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من مواطنين على (أكثر من 430 ألف جنيه) بدعوى توظيفها في مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب الاحتيال وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.