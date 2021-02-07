ضبط شخص يُدير كيان وهمي للنصب على المواطنين في الغربية

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مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، أحد الأشخاص يُدير كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا.

معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفادت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في العديد من المجالات الطبية تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها، عُثر على (مجموعة من الشهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كمية من الأوراق البيضاء المستخدمة في طباعة الشهادات – عدد من دفاتر إيصالات استلام النقدية بإسم الكيان المشار إليه– عدد من الدفاتر مدون عليها أسماء راغبي الالتحاق بالأكاديمية والمبالغ المالية المتحصل عليها – مجموعة من الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية المشار إليها)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه واصطناع الشهادات المزورة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.