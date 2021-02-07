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ضبط شخص بحوزته هرمونات ومكملات غذائية مُهربة

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ضبط شخص بحوزته هرمونات ومكملات غذائية مُهربة ضبط شخص بحوزته هرمونات ومكملات غذائية مُهربة

مصراوي Masrawy

01:26 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، بحوزته أدوية علاج الأمراض المزمنة ومكملات غذائية وهرمونات المهربة من الخارج غير مسجلة بوزارة الصحة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة بورسعيد) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالأدوية مجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها والمهربة جمركياً من الخارج وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة للخزانة العامة متخذاً من المحل الخاص به والكائن أسفل العقار محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر المحل المشار إليه وتم ضبط (كميات كبيرة من الأدوية الخاصة لعلاج الأمراض المزمنة والمكملات الغذائية والهرمونات) المهربة من الخارج غير مسجلة بوزارة الصحة، فضلاً عن عدم سداده الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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