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جامعة نجران تعلن عن وظائف بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب

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جامعة نجران تعلن عن وظائف بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب جامعة نجران تعلن عن وظائف بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب
بينت أن فترة التقديم تبدأ من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس القادم

جامعة نجران تعلن عن وظائف بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب

أعلنت جامعة نجران اليوم، عن حاجتها للتعاون مع الكفاءات المؤهلة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في تخصص الطب النفسي (رجال ونساء) للفصل الدراسي من العام الحالي 1442هـ الحاصلين على شهادة زمالة الهيئة السعودية في تخصص الطب النفسي أو ما يعادلها، وذلك بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب.
وبينت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس القادم، داعيةً المتقدمين للاطلاع على الشروط المطلوبة للتقدم على العقود من خلال موقعها الإلكتروني https://medicine.nu.edu.sa/216، وإرسال المستندات المطلوبة على إيميل كلية الطب medicine@nu.edu.sa.جامعة نجران وظائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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