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صور.. سكرتير مساعد سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل جرجا

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صور.. سكرتير مساعد سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل جرجا صور.. سكرتير مساعد سوهاج يتفقد موقع انهيار منزل جرجا

مصراوي Masrawy

01:22 م الأحد 07 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء ضياء أبو العزم، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج موقع حادث انهيار منزل بإحدى الحارات بمدينة جرجا، لمعاينة الأضرار الناتجة عن الحادث، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وممثلي الصحة والإسعاف والتضامن الاجتماعي وشركات المياه والكهرباء والغاز، وقوات الشرطة.

من جانبه وجه محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث.

وكلف "الفقي" باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيجرى إخلاؤها.

كانت غرفة الأزمات بمحافظة سوهاج تلقت إخطارًا، صباح اليوم الأحد، بانهيار منزل مكون من طابقين من الطوب بمدينة جرجا، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة شخص أخر.

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