إقبال ملحوظ على انتخابات نقابة المحامين في بني سويف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

شهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، إقبالا ملحوظا من الناخبين، والتى يتنافس فيها 39 مرشحًا يمثلون كافة المحاكم الجزئية بالمحافظة، لاختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 أعضاء، ومرشح على مقعد الشباب.

ويتنافس على مقعد النقيب: نبيل حميدة، نقيب محامين بني سويف الحالي عضو مجلس الشيوخ، وطارق عبد العظيم، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة بني سويف الابتدائية.

ويتنافس على مقاعد العضوية الثمانية: محمد جاد الله ومحمد كمال وفرج إبراهيم عيد، على مقعد محكمة الواسطى الجزئية، و عبدالمنعم عبدالوارث، وأحمد صفوت الشريف، وأحمد العيسوي، ومحمد علي سلومة، على مقعد محكمة ناصر الجزئية.

وعلى مقعد محكمة بندر بني سويف، يتنافس: عرابي فاروق، وجمال ربيع، وأحمد الدهشوري، وخالد فاروق، ويتنافس أحمد شعبان الجميل، وعمرو بدر، وخالد كمال طه، على مقعد محكمة مركز بني سويف الجزئية.

ويتنافس على مقعد محكمة مركز إهناسيا الجزيئة: إبراهيم شراقي، وأنور عبدالفتاح، وبهجت عزت، ومحمد هريدي، فيما يتنافس مختار مبروك، ومحمد مظهر، على مقعد محكمة مركز سمسطا الجزئية.

وعلى مقعد محكمة مركز ببا الجزيئة، يتنافس: مصطفى عمر عكاشة، ومحمد فاروق جابر، وحسن الصفطاوي، وبطة بكري إلياس، فيما يتنافس "عبدالقادر القاسي، وعلاء أبو حوام، ومحمد فتحي، وإبراهيم البهدالي، ومحمد طاهر، ومحمد القرشي، على مقعد محكمة مركز الفشن الجزئية.

وتشهد الإنتخابات منافسة شرسة على مقعد الشباب، بين 7 مرشحين، هم: حسام الشافعي، وأحمد المصري، وأحمد حسني قمر، وسعد خلف، وأيمن عبدالرازق، وعمر السيناوي، ومحمد الجمال.

وحّددت النقابة أماكن اللجان الإنتخابية، بعد تجميعها داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، بتخصيص الدور الثاني لمحكمتي بندر ومركز بني سويف، والدور الثالث لمحاكم "إهناسياو ناصر والواسطى"، وتخصيص، الحديقة لمحاكم "ببا وسمسطا والفشن" .